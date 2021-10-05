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Это все СБУ. Арестович пошутил над сбоем Facebook

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 октября, 08:38
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Этот сбой уже назвали крупнейшим в истории работы сервиса
Социальные сети не работали в течение нескольких часов. Фото: коллаж "Сегодня"
Социальные сети не работали в течение нескольких часов. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пошутил над масштабным сбоем в работе социальной сети в Facebook.

"В этот раз, мы с Подоляком (советник президента Михаил Подоляк – ред.)., решили обрушить все сети и мессенджеры. Чтобы вы не могли свободно обсуждать наши недостатки. Один звонок от "…имени СБУ"", – написал он на своей странице.

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В комментариях пользователи отреагировали по-разному, кто-то посмеялся, а кто-то оставил саркастические надписи в сторону Арестовича:

  • "Много на себя берете"
  • "Мне понравилось"
  • "Чего только не сделаете, чтобы отвлечь внимание от офшоров. Смотрит чтобы Цукерберг не узнал о Ваших технологиях"
  • "Не смешно"
  • "Почему так ненадолго?"
  • "Можно в следующий раз предупреждать заранее?"

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Сбой в работе Facebook

  • Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger перестали работать вечером понедельника, 4 октября. Сразу после сбоя, руководитель компании Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился в списке Forbes.
  • Из-за блокировки пропусков, работники Facebook не могли попасть в офис и начать решать проблему.
  • Впоследствии появились несколько вариантов причин, почему произошел глобальный сбой. В Facebook тоже прокомментировали ситуацию.

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