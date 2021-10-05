Це все СБУ. Арестович пожартував над збоєм Facebook

Цей збій вже назвали найбільшим в історії роботи сервісу

Соціальні мережі не працювали протягом декількох годин. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пожартував над масштабним збоєм у роботі соціальної мережі в Facebook.

"Цього разу, ми з Подоляком (радник президента Михайло Подоляк – ред.)., вирішили обрушити всі мережі та месенджери. Щоб ви не могли вільно обговорювати наші недоліки. Один дзвінок від " ... імені СБУ"", – написав він на своїй сторінці.

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У коментарях користувачі відреагували по-різному, хтось посміявся, а хтось залишив саркастичні написи в бік Арестовича:

"Багато на себе берете"

"Мені сподобалося"

"Чого тільки не зробите, щоб відвернути увагу від офшорів. Дивиться щоб Цукерберг не дізнався про Ваші технології"

"Не смішно"

"Чому так ненадовго?"

"Можна наступного разу попереджати заздалегідь?"

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Збій в роботі Facebook