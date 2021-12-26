Зеленський набрав коміків у помічники: у The New York Times опублікували розгромну статтю

"Тепер не мирний час. Це час війни", – йдеться у матеріалі

Зеленський має некомпетентних радників, вважає журналіст. Фото: колаж "Сьогодні"

Брак достатнього управлінського досвіду в президента України Володимира Зеленського може призвести до повномасштабного збройного протистояння на Донбасі. Крім того, Зеленський оточив себе представниками індустрії розваг, які йому віддані, замість фахівців, які розуміють внутрішню і зовнішню політику.

Таку думку виклав Ендрю Крамер – американський журналіст, який пише для The New York Times, володар однієї з найпрестижніших нагород у професії – Пулітцерівської премії.

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"Будь-який необережний крок може призвести до війни, яка загрожує серйозно погіршити відносини між Росією та США", – вважає журналіст.

Адміністрація президента прийшла до влади з ТБ-шоу

Крамер пише, що Володимир Зеленський, колишній актор, який оточив себе радниками зі своєї старої комедійної трупи.

"Тоді як Росія нарощує сили на кордоні з Україною і страх перед вторгненням посилюється, Зеленський оточив себе людьми, залученими з його комедійної студії "Квартал 95". Мало хто з них має досвід дипломатії чи війни", – йдеться у статті.

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Також у ній говориться про те, що Зеленський призначив понад 30 своїх колег зі сфери гумору на провідні посади в уряді. Зокрема, вони обіймають посади в розвідці та Службі безпеки України.

"Глава адміністрації президента Андрій Єрмак був медіаюристом та кінопродюсером. Керівником студії "Квартал 95" був чинний голова СБУ Іван Баканов. Головний радник президента Сергій Шефір був сценаристом та продюсером", – зазначив журналіст.

Крамер вважає, що за такого розкладу Україна може не впоратися із вторгненням близько 175 тис. російських військових, незважаючи на допомогу США.

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"Оскільки Україна готується до можливої війни з Росією, зросло занепокоєння, що недосвідченість оточення пана Зеленського може мати жахливі наслідки, і не тільки для їхньої країни", – зазначив він.

Гумор у роботі Зеленського

Журналіст також відзначив зв'язок комедійного досвіду Зеленського та його сьогоднішньої роботи на посту глави держави. У напружені моменти у переговорах з Росією президент України часто вдається до гумору у своїх публічних відповідях.

Наприклад, у липні Путін написав статтю, в якій описав Росію та Україну як одну країну, таким чином озвучивши підстави для їх об'єднання. Зеленський підколов трактат Путіна, який, до речі, має понад 5000 слів, мовляв, російський президент так заглиблюється в історію Середньовіччя, що, здається, ніби має багато вільного часу.

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