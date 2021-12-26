Зеленский набрал комиков в помощники: в The New York Times опубликовали разгромную статью

"Сейчас не мирное время. Это время войны", – говорится в материале

У Зеленского некомпетентные советники, считает журналист. Фото: коллаж "Сегодня"

Отсутствие достаточного управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабному вооруженному противостоянию на Донбассе. Кроме того, Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений, которые ему преданы, вместо специалистов, понимающих внутреннюю и внешнюю политику.

Такое мнение озвучил Эндрю Крамер – американский журналист, который пишет для The New York Times, обладатель одной из самых престижных наград в профессии – Пулитцеровской премии.

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"Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США", – считает журналист.

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Крамер пишет, что Владимир Зеленский – бывший актер, который окружил себя советниками из своей старой комедийной труппы.

"В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением усиливается, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95". Мало кто из них имеет опыт дипломатии или войны", – говорится в статье.

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Также в ней говорится, что Зеленский назначил более 30 своих коллег из сферы юмора на ключевые должности в правительстве. В том числе они занимают должности в разведке и Службе безопасности Украины.

"Глава администрации президента Андрей Ермак был медиаюристом и кинопродюсером. Руководителем студии "Квартал 95" был действующий глава СБУ Иван Баканов. Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером", – отметил журналист.

Крамер считает, что при таком раскладе Украина может не справиться с вторжением около 175 тыс. российских военных, несмотря на помощь США.

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"Поскольку Украина готовится к возможной войне с Россией, возросло беспокойство, что неопытность окружения господина Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны", – отметил он.

Юмор в работе Зеленского

Журналист также отметил связь комедийного опыта Зеленского и его сегодняшней работы на посту главы государства. В напряженные моменты в переговорах с Россией президент Украины часто прибегает к юмору в своих публичных ответах.

Например, в июле Путин написал статью, в которой описал Россию и Украину как одну страну, таким образом, озвучив основания для их объединения. Зеленский подколол трактат Путина, который, к слову, имеет более 5000 слов, мол, российский президент так углубляется в историю Средневековья, что кажется, будто у него много свободного времени.

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