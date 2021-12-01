Зеленський: 30 років тому ми відновили незалежність, а тепер пішли далі

Сьогодні для України знаковий день, який стався у далекому 1991 році

Зеленський в Раді / Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що 30 років тому Україна де-юре здобула незалежність, але так і не навчилася будувати незалежність від чужого впливу. Про це він сказав під час щорічного звернення до Верховної Ради.

Сьогодні для України знаковий день, який стався 30 років тому.

"1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України, яку підтримала абсолютна більшість громадян України з усіх регіонів, включаючи наш Донбас та Крим. 30 років тому ми зробили великий крок, але ми пішли далі – відновили, проголосили та здобули незалежну Україну. Але ми так і не почали будувати незалежність, незалежно від чужого впливу та інтересів, де закон один для всіх та закон вирішує все. Де Конституція – це велика суспільна угода, а не маленький кулуарний "договорнячок", – сказав Зеленський.

Що там у Раді?