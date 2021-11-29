Депутатам дали встановлення напередодні звернення Зеленського до Ради

Депутати повинні дотримуватися "поведінкової культури" під час виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді з щорічним посланням. З такою рекомендацією до парламентарів звернувся перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. УНІАН .
З його слів, цього тижня буде щорічне послання глави держави.
"Цей процес чітко регламентований, він не включає обговорень та виступів, питань", – наголосив Корнієнко.
Він сподівається, що "всі колеги по парламенту дотримуватимуться в цьому випадку Регламенту, а також високого рівня правової та поведінкової культури, ".
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"Ми неодноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей", – додав Корнієнко.
Також він зазначив, що депутати не мають права ставити запитання Володимиру Зеленському після того, як той оголосить своє послання 1 грудня у Верховній Раді.
Виступ Зеленського
Раніше голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що Зеленський у перший день зими звернеться до українців .
Що обіцяв Зеленський українцям
- Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.
- Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.
- Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.
- Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".
- Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.