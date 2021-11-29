Депутатам дали встановлення напередодні звернення Зеленського до Ради

Депутатів попросили не влаштовувати демарші

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати повинні дотримуватися "поведінкової культури" під час виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді з щорічним посланням. З такою рекомендацією до парламентарів звернувся перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. УНІАН .

З його слів, цього тижня буде щорічне послання глави держави.

Реклама

"Цей процес чітко регламентований, він не включає обговорень та виступів, питань", – наголосив Корнієнко.

Він сподівається, що "всі колеги по парламенту дотримуватимуться в цьому випадку Регламенту, а також високого рівня правової та поведінкової культури, ".

"Ми неодноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей", – додав Корнієнко.

Також він зазначив, що депутати не мають права ставити запитання Володимиру Зеленському після того, як той оголосить своє послання 1 грудня у Верховній Раді.

Виступ Зеленського

Раніше голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що Зеленський у перший день зими звернеться до українців .

Реклама

Що обіцяв Зеленський українцям