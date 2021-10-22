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У Раді просять санкції для фабрики Порошенко

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 жовтня, 19:46
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Фабрику "Рошен" запідозрили в сплаті податків у бюджет Росії
Депутати знайшли привід "притиснути" головну кондитерську корпорацію країни / Колаж "Сьогодні"
Депутати знайшли привід "притиснути" головну кондитерську корпорацію країни / Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за звернення до президента України Володимира Зеленського з пропозицією про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен", що належать п'ятому президенту України Петру Порошенко.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Причина санкцій

Ініціатор введення санкцій проти кондитерської корпорації – народний депутат Владлен Неклюдов (член фракції "Слуга народу"). Він вважає, що неприпустимо, щоб на території України спокійно працювало підприємство, які здійснює відрахування в бюджет Росії.

"Сьогодні організував і разом з колегою Георгієм Мазурашу брифінг про діяльність корпорації "Рошен", яка веде свій брудний бізнес в Росії, платить там податки, на які Росія закуповує зброю для вбивства наших громадян! А як же тоді висловлювання Порошенка, що Росія країна – агресор? Або гроші не пахнуть?", – написав на своїй сторінці в Фейсбук Неклюдов.

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Ситуація з "Рошен"

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