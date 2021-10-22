У Раді просять санкції для фабрики Порошенко

Фабрику "Рошен" запідозрили в сплаті податків у бюджет Росії

Депутати знайшли привід "притиснути" головну кондитерську корпорацію країни / Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за звернення до президента України Володимира Зеленського з пропозицією про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен", що належать п'ятому президенту України Петру Порошенко.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Реклама

Причина санкцій

Ініціатор введення санкцій проти кондитерської корпорації – народний депутат Владлен Неклюдов (член фракції "Слуга народу"). Він вважає, що неприпустимо, щоб на території України спокійно працювало підприємство, які здійснює відрахування в бюджет Росії.

"Сьогодні організував і разом з колегою Георгієм Мазурашу брифінг про діяльність корпорації "Рошен", яка веде свій брудний бізнес в Росії, платить там податки, на які Росія закуповує зброю для вбивства наших громадян! А як же тоді висловлювання Порошенка, що Росія країна – агресор? Або гроші не пахнуть?", – написав на своїй сторінці в Фейсбук Неклюдов.

Реклама

Ситуація з "Рошен"