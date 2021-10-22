В Раде просят санкции для фабрики Порошенко

Верховная Рада большинством голосов проголосовала за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен", принадлежащей пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом сообщается на сайте парламента.
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Причина санкций
Инициатор введения санкций против кондитерской корпорации – народный депутат Владлен Неклюдов (член фракции "Слуга народа"). Он считает, что недопустимо, чтобы на территории Украины спокойно работало предприятие, которые осуществляет отчисления в бюджет России.
"Сегодня организовал и вместе с коллегой Георгием Мазурашу брифинг о деятельности корпорации "Рошен", которая ведет свой грязный бизнес в России, платит там налоги, на которые Россия закупает оружие для убийства наших граждан! А как же тогда высказывания Порошенко, что Россия страна-агрессор? Или деньги не пахнут?", – написал на своей странице в Фейсбук Неклюдов.
Ситуация с "Рошен"
- Еще в 2018 году тогда еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что ни о каком его бизнесе в России не может быть и речи. "У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали: у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может: ни аграрного, ни паточного, никакого другого", – рассказал тогда Порошенко.
- А Липецкую кондитерскую фабрику он закрыл в 2018-м.
- В январе 2016 года Порошенко передал свой самый большой актив, компанию Roshen, в доверительную собственность Rothschild.