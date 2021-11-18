Польща не визнає домовленості Меркель та Лукашенко – жорстка заява Дуди

Президент Польщі різко відреагував на переговори Меркель та Лукашенко

Варшава не визнає результатів переговорів Берліна та Мінська. Фото: колаж "Сьогодні"

Польща не визнає домовленості на тему рішення міграційної кризи, які були досягнуті без її участі. Йдеться про телефонну розмову в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Wiadomosci.

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"Ми не робитимемо нічого, що погоджено за нашими спинами. Ми – суверенна держава, яка має право вирішувати самостійно", – сказав президент.

Дуда додав, що якщо буде досягнуто якихось домовленостей, які будуть обов'язковими для Польщі та польської влади, або які польська влада якимось чином виконуватиме, то це будуть домовленості, які будуть досягнуті виключно ними.

Що обговорювали Меркель та Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та тимчасово виконуюча обов'язки канцлера ФРН Ангела Меркель провели вже другу телефонну розмову про ситуацію на кордоні цього тижня. Подробиці нової розмови поки що невідомі. Однак як повідомляє Telegram-канал Пул першого, сторони домовилися про "негайні" переговори за участю представників Білорусі та ЄС, у рамках яких обговорюватиметься бажання біженців потрапити до Німеччини.

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Міграційна криза

Також нагадаємо, ЄС утримуватиме мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі.