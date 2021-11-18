Польша не признает договоренности Меркель и Лукашенко – жесткое заявление Дуды

Польша не признает договоренности по теме решения миграционного кризиса, которые были достигнуты без ее участия. Речь идет о телефонном разговоре и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Wiadomosci.
"Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы – суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно", – сказал президент.
Далее по теме
Дуда добавил, что если будут достигнуты какие-то договоренности, которые будут обязательными для Польши и польских властей, или которые польские власти будут каким-то образом исполнять, то это будут договоренности, которые будут достигнуты исключительно ними.
Что обсуждали Меркель и Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели уже второй телефонный разговор о ситуации на границе на этой неделе. Подробности нового разговора пока неизвестны. Однако как сообщает Telegram-канал Пул первого, стороны договорились о "немедленных" переговорах с участием представителей Беларуси и ЕС, в рамках которых будет обсуждаться желание беженцев попасть в Германию.
Миграционный кризис
- В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами.
- В начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Ситуация на границе вновь обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их задержали правоохранители.
Также напомним, ЕС будет содержать мигрантов на границе Польши и Беларуси.