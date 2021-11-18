Польша не признает договоренности Меркель и Лукашенко – жесткое заявление Дуды

Президент Польши резко отреагировал на переговоры Меркель и Лукашенко

Варшава не признает результаты переговоров Берлина и Минска. Фото: коллаж "Сегодня"

Польша не признает договоренности по теме решения миграционного кризиса, которые были достигнуты без ее участия. Речь идет о телефонном разговоре и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Wiadomosci.

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"Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы – суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно", – сказал президент.

Дуда добавил, что если будут достигнуты какие-то договоренности, которые будут обязательными для Польши и польских властей, или которые польские власти будут каким-то образом исполнять, то это будут договоренности, которые будут достигнуты исключительно ними.

Что обсуждали Меркель и Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели уже второй телефонный разговор о ситуации на границе на этой неделе. Подробности нового разговора пока неизвестны. Однако как сообщает Telegram-канал Пул первого, стороны договорились о "немедленных" переговорах с участием представителей Беларуси и ЕС, в рамках которых будет обсуждаться желание беженцев попасть в Германию.

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Миграционный кризис

Также напомним, ЕС будет содержать мигрантов на границе Польши и Беларуси.