У Зеленського відповіли Кремлю на загрозу — довгоочікувана зустріч

В ОП розповіли, коли зустрінуться зовнішньополітичні радники глав країн "Нормандської четвірки"

Зовнішньополітичні радники глав країн "Нормандської четвірки" зустрінуться до кінця цього місяця/Колаж: "Сьогодні"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зовнішньополітичні радники глав країн "Нормандської четвірки" зустрінуться до кінця січня цього року.

Про це він повідомив у середу, 19 січня.

Що сказав Єрмак?

"Темою обговорення може стати призначення арбітра, який контролюватиме дотримання режиму припинення вогню на Донбасі", — заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Переговори щодо Донбасу

12 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу.

і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу. 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нового саміту "Нормандської четвірки" і привітав зусилля Німеччини та Франції щодо практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час паризького саміту у грудні 2019 року.

і привітав зусилля Німеччини та Франції щодо практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час паризького саміту у грудні 2019 року. 7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки" . Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.

. Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року. 15 грудня 2021 року Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.

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