У Зеленського відповіли Кремлю на загрозу — довгоочікувана зустріч

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зовнішньополітичні радники глав країн "Нормандської четвірки" зустрінуться до кінця січня цього року.
Про це він повідомив у середу, 19 січня.
Що сказав Єрмак?
"Темою обговорення може стати призначення арбітра, який контролюватиме дотримання режиму припинення вогню на Донбасі", — заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Переговори щодо Донбасу
- 12 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нового саміту "Нормандської четвірки" і привітав зусилля Німеччини та Франції щодо практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час паризького саміту у грудні 2019 року.
- 7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.
- 15 грудня 2021 року Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.
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