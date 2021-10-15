У росіян паніка: есмінець США "полоскотав нерви" флоту РФ прямо на кордоні (відео)

Американський корабель підплив близько до квадрату скупчення російських і китайських кораблів

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу задоволений "спецоперацією" / Колаж "Сьогодні"

У Японському морі, де зараз проходять спільні навчання ВМС Росії і Китаю стався інцидент, який в Москві представляють мало не як перемогу над усім Військово-морським флотом США. У якийсь момент близько до квадрату скупчення російських і китайських кораблів підплив есмінець Chafee (DDG 90) ВМС США.

Версія Росії

Міністерство оборони Росії повідомило, що їм вдалося не допустити перетин держкордону РФ в Японському морі американським есмінцем Chafee (DDG 90).

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

"Сьогодні, 15 жовтня, близько 17:00 за місцевим часом есмінець Chafee (DDG 90) ВМС США, який вже кілька днів діє в акваторії Японського моря, наблизився до територіальних вод Російської Федерації і зробив спробу перетину державного кордону", – заявили в Міноборони РФ.

В результаті великому протичовновому кораблю Тихоокеанського флоту "Адмірала Трібуц" була дана команда після кількох попереджень взяти курс на витіснення есмінця. "Есмінець Chafee, переконавшись в рішучості екіпажу російського корабля не допустити порушення державного кордону, змінив напрямок і о 17:50 відвернув на зворотний курс, коли до БПК "Адмірал Трібуц" залишалося менше 60 метрів", – рапортували в Мінобороні РФ.

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Інша версія

Західні ЗМІ спробували взяти коментар у представників ВМС США, але на момент публікації матеріалу коментаря не було.

За інформацією агентства Reuters, російський корабель "Адмірал Трібуц" по радіо передав американському військовому кораблю попередження про те, що той заплив "в район, закритий для навігації через навчання з артилерійським вогнем".

Аналогічний інцидент стався в червні, коли в Чорному морі кудись не туди, на думку росіян, заплив есмінець ВМС Великобританії HMS Defender. Тоді теж все закінчилося переможними заявами Міноборони РФ, що вони поправили курс британському кораблю.