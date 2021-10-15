Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Зоря: онлайн ❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Події

У росіян паніка: есмінець США "полоскотав нерви" флоту РФ прямо на кордоні (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 жовтня, 18:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський корабель підплив близько до квадрату скупчення російських і китайських кораблів
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу задоволений "спецоперацією" / Колаж "Сьогодні"
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу задоволений "спецоперацією" / Колаж "Сьогодні"

У Японському морі, де зараз проходять спільні навчання ВМС Росії і Китаю стався інцидент, який в Москві представляють мало не як перемогу над усім Військово-морським флотом США. У якийсь момент близько до квадрату скупчення російських і китайських кораблів підплив есмінець Chafee (DDG 90) ВМС США.

Версія Росії

Міністерство оборони Росії повідомило, що їм вдалося не допустити перетин держкордону РФ в Японському морі американським есмінцем Chafee (DDG 90).

Реклама

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

"Сьогодні, 15 жовтня, близько 17:00 за місцевим часом есмінець Chafee (DDG 90) ВМС США, який вже кілька днів діє в акваторії Японського моря, наблизився до територіальних вод Російської Федерації і зробив спробу перетину державного кордону", – заявили в Міноборони РФ.

В результаті великому протичовновому кораблю Тихоокеанського флоту "Адмірала Трібуц" була дана команда після кількох попереджень взяти курс на витіснення есмінця. "Есмінець Chafee, переконавшись в рішучості екіпажу російського корабля не допустити порушення державного кордону, змінив напрямок і о 17:50 відвернув на зворотний курс, коли до БПК "Адмірал Трібуц" залишалося менше 60 метрів", – рапортували в Мінобороні РФ.

Реклама

Інша версія

Західні ЗМІ спробували взяти коментар у представників ВМС США, але на момент публікації матеріалу коментаря не було.

За інформацією агентства Reuters, російський корабель "Адмірал Трібуц" по радіо передав американському військовому кораблю попередження про те, що той заплив "в район, закритий для навігації через навчання з артилерійським вогнем".

Аналогічний інцидент стався в червні, коли в Чорному морі кудись не туди, на думку росіян, заплив есмінець ВМС Великобританії HMS Defender. Тоді теж все закінчилося переможними заявами Міноборони РФ, що вони поправили курс британському кораблю.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 жовтня 1991. Кабмін приймає постанову про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками…

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

96 894

захворіло за тиждень в Україні

+23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти