У россиян паника: эсминец США "пощекотал нервы" флоту РФ прямо на границе (видео)

Американский корабль подплыл близко к квадрату скопления российских и китайских кораблей

Министр обороны России Сергей Шойгу доволен "спецоперацией" / Коллаж "Сегодня"

В Японском море, где сейчас проходят совместные учения ВМС России и Китая произошел инцидент, который в Москве представляют чуть ли не как победу над всем Военно-морским флотом США. В какой-то момент близко к квадрату скопления российских и китайских кораблей подплыл эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США.

Версия России

Министерство обороны России сообщило, что им удалось не допустить пересечение госграницы РФ в Японском море американским эсминцем Chafee (DDG 90).

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", – заявили в Минобороны РФ.

В итоге большому противолодочному кораблю Тихоокеанского флота "Адмиралу Трибуцу" была дана команда после нескольких предупреждений взять курс на вытеснение эсминца. "Эсминец Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров", – рапортовали в Минобороны.

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Другая версия

Западные СМИ попытались взять комментарий у представителей ВМС США, но на момент публикации материала комментария не было.

По информации агентства Reuters, российский корабль "Адмирал Трибуц" по радио передал американскому военному кораблю предупреждение о том, что тот заплыл "в район, закрытый для навигации из-за учений с артиллерийским огнем".

Аналогичный инцидент произошел в июне, когда в Черном море куда-то не туда, по мнению россиян, заплыл эсминец ВМС Великобритании HMS Defender. Тогда тоже все закончилось победными заявлениями Минобороны РФ, что они поправили курс британскому кораблю.