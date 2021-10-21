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Такого не було з 2019 року: нові рейтинги партій

21 жовтня, 16:37
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КМІС оприлюднив свіжий рейтинг політичних партій
Оприлюднений свіжий рейтинг партій
Оприлюднений свіжий рейтинг партій / Фото: Колаж: Сьогодні

Партія "Слуга народу" вперше з 2019 року втратила лідируючу позицію в рейтингу, "Європейська солідарність" Петра Порошенка вийшла на перше місце за популярністю в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня.

Якби вибори до Верховної Ради проходили зараз, то українці віддали б свої голоси за такі партії:

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"Європейська солідарність" (13,9% всіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором),

"Слуга народу" (13,7% і 15,5% відповідно),

"Батьківщина" (12% і 13,6%) і ОТЗЖ (11,5% і 13%).

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"Сила і честь" (7,6% і 8,6%),

"Наші" (5% і 5,7%),

РПЛ (4,9% і 5,6%),

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"Українська стратегія Гройсмана" (4,9% та 5,6%)

Партія "Свобода" (3,9% та 4,4%).

У інших партій підтримка нижче. Так, наприклад, партія "Свобода" і партія "Шарія" балансують на межі, але не дотягують до прохідного бар'єру.

Соціологи зазначають, що формально рейтинги політичних партій серед лідерів відрізняються в рамках статистичної похибки.

Статистична похибка в даному опитуванні становила 3,4%.

Як проводили опитування?

Опитування проводили 15-18 жовтня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1200 респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, і 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Рейтинг у вересні

У разі, якщо б вибори в Україні проходили в середині вересня 2021 року, до Верховної Ради могли б пройти вісім політичних партій.

  • "Опозиційний блок" – 5,5%
  • Радикальна партія – 5%
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 5%

У той же час підтримка лідерів рейтингу лише незначно змінилася з літа:

  • "Слуга народу" – 20% у вересні
  • "Європейська солідарність" – 17,4%
  • "ОПЗЖ" – 11,6%
  • "Батьківщина" – 10,8%
  • "Сила і честь" – 7,8%

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