Фігурант справи Семенченко: "Будував український Моссад"

СБУ закінчила досудове розслідування в кримінальному провадженні у справі екс-нардепа і колишнього комбата батальйону "Донбас" Семена Семенченка, а також ще проти восьми фігурантів справи.
Про це повідомила прес-служба СБУ .
Офіційна версія
СБУ повідомляє, що Семена Семенченка звинувачують по
ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);
ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
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"На початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки. За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ"", – йдеться в повідомленні СБУ.
Думка обвинуваченого
Євген Шевченко написав на своїй сторінці в Фейсбук , чим саме займався командир батальйону "Донбас".
За його версією, Семен Семенченко створював в Україні аналог національної розвідувальної служби Ізраїлю "Моссад".
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Справа Семенченко
- СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (до її складу входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, зокрема спрямовані проти нацбезпеки країни.
- У межах кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченку і Євгену Шевченку, відомому як "позаштатний агент НАБУ".
- Також Семенченка і Шевченка підозрюють у контрабанді військових товарів з РФ.
- 26 липня Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для екснардепа – замість цілодобового домашнього арешту знову відправив його в СІЗО. 8 вересня суд продовжив йому арешт на два місяці.