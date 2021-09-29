Фігурант справи Семенченко: "Будував український Моссад"

СБУ передає в суд справу про приватну армію Семена Семенченко та їх тероризм

Семену Семенченко загрожує до 8 років в'язниці / Колаж "Сьогодні"

СБУ закінчила досудове розслідування в кримінальному провадженні у справі екс-нардепа і колишнього комбата батальйону "Донбас" Семена Семенченка, а також ще проти восьми фігурантів справи.

Про це повідомила прес-служба СБУ .

Реклама

Офіційна версія

СБУ повідомляє, що Семена Семенченка звинувачують по

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

Реклама ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Реклама

"На початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки. За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ"", – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомлення фігурантам справи, що розслідування закінчено / Фото Е.Шевченко

Думка обвинуваченого

Євген Шевченко написав на своїй сторінці в Фейсбук , чим саме займався командир батальйону "Донбас".

За його версією, Семен Семенченко створював в Україні аналог національної розвідувальної служби Ізраїлю "Моссад".

Справа Семенченко