"Закрив очі і довго не відкривав": Семенченко на 61-й день голодування втратив свідомість

В СБУ попередили, що на такій стадії голодування Семен може лягти на ліжко і більше не встати

Семенченко пообіцяв продовжувати голодувати. Колаж "Сьогодні"

Екснардеп і колишній комбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко через оголошене голодування втратив свідомість в СІЗО. Він уже не їсть 61 день.

Про це повідомила в Facebook його дружина Наталія Музика.

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"Зранку, під час відвідування, адвокат помітив, що Семен Семенченко заплющив очі і довго не відкриває. На будь які дії не реагує. Крізь вії адвокат помітив білки – Семен втратив свідомість. Терміново почав дзвонити і викликав "швидку", – написала вона.

За її словами, лікарі прибули через 10 хвилин і привели Семенченка в свідомість.

"Медичний працівник СБУ повідомив, що цілком ймовірно, що на такій стадії голодування (61 день сьогодні) Семен може лягти на ліжко і більше не встати. Ніхто слідкувати – чи він в свідомості, чи в вже в комі – не буде. В лікарню Семенченка СБУ не відпускає, бо постанова слідчого", – додала Музика.

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Сам же підозрюваний у Facebook нагадав, що сьогодні 61 день його безстрокового голодування.

"Коли починав, не думав, що стільки витримаю, але людина може все. Спасибі за всі листи підтримки і переживання, які передає мені адвокат. Але своє рішення я не буду міняти", – підкреслив він.

У чому підозрюють Семенченка

СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (до її складу входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини , у т. ч. проти нацбезпеки країни.

у т. ч. проти нацбезпеки країни. В рамках кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченку і Євгену Шевченко, відомому як "позаштатний агент НАБУ".

Також Семенченка і Шевченка підозрюють у контрабанді військових товарів із РФ, якою нібито займалися підозрювані.

Нагадаємо, 26 липня Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для екснардепа – замість цілодобового домашнього арешту знову відправив його в СІЗО. 8 вересня суд продовжив йому арешт на два місяці. Тим часом нещодавно Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про примусове годування в тюрмах і СІЗО.