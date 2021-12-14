Росіянам спростили отримання українського громадянства – новий закон

Закон стосується тих, хто захищав суверенітет та незалежність України

Спрощення стосується тих, хто воював на Донеччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Парламент у другому читанні та загалом ухвалив законопроєкт про спрощене отримання українського громадянства тим, хто воював на Донбасі.

Проект №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів .

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Документ спростить видачу паспортів

громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання;

іноземцями та особами без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом до ЗСУ

особам, які брали безпосередню участь в АТО/ ООС.

цим законом удосконалено правила набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття у громадянство та відновлення у громадянстві.

Що передбачено законом

Можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб:

які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом до ЗСУ; які у встановленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом до ЗСУ та нагороджені державною нагородою України; мають видатні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, які зазнали переслідувань через політичні переконання в країні своєї громадянської належності.

Раніше ми писали про те, що Росія спростила набуття громадянства для українців та білорусів . Державна дума РФ прийняла у третьому читанні поправки до закону "Про громадянство Російської Федерації" про визнання носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусі та громадян України, які вільно володіють російською мовою, а також ініціативу, яка вводить єдиний строк розгляду заяв про прийом до громадянства РФ в спрощеному порядку, поданих на території РФ, – до 3-х місяців з дня подання заяви (за чинним законодавством розгляд таких заяв займає до півроку).

Передбачається, що громадяни Республіки Білорусь та громадяни України можуть бути визнані носіями російської мови за наявності передбачених законом підстав (дані особи або їх родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, що належала до Російської імперії або СРСР, не більше Державного кордону РФ) без проходження співбесіди з комісією з визнання іноземного громадянина чи особи без громадянства носієм російської.