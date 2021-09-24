Партія Меркель програє вибори? За кого тоді німці

У німецький парламент можуть пройти навіть "друзі Путіна" з партії Альтернатива для Німеччини

Меркель йде і йдуть від її партії відсотки голосів. Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишає політику і з її відходом почалися проблеми у її політичної сили – блок Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (ХДС/ХСС) поки програє прийдешні парламентські вибори, які відбудуться 26 вересня.

Про це свідчать дані опитування інститутів громадської думки.

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За пару днів до виборів німці віддають перевагу Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) – вона претендує на 25-26% голосів.

А от партія Меркель може опинитися на другому місці. Серед опитаних німців ХДС/ХСС підтримують 21-23%.

"Зелені" можуть розраховувати на третє місце і 15-17%.

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А ось "Альтернатива для Німеччини", якщо вірити результатам опитування, може набрати 11%, чого теж буде досить для потрапляння в Бундестаг (долає бар'єр в 5%). Відзначимо, що деякі депутати цієї партії неодноразово потрапляли в скандали, наприклад, незаконно їздили в окупований Крим, виступали за вихід ФРН з ЄС, вимагали зняття санкцій з Росії. Цю політичну силу ще нерідко називають "друзями Путіна".

Парламентські вибори в Німеччині

Вибори в Бундестаг відбудуться 26 вересня. Перша трійка (згідно з опитуванням) претендує на те, щоб їх кандидат у канцлери зайняв крісло Меркель. Кандидат від СДПН – Олаф Шольц, від ХДС/ХСС – Армін Лашет, від "Зелених" – Анналєна Бербок і Роберт Хабек.

Ангела Меркель просиділа в кріслі канцлера Німеччини чотири терміни – 16 років, але на майбутніх виборах вона вже не піде на переобрання. Партія, що отримає більшість на парламентських виборах, зможе сформувати кабінет (самостійно або в коаліції) і представити нового канцлера.

У 2018 році Ангела Меркель відмовилася переобиратися на пост голови Християнсько-демократичного союзу на внутрішньопартійних виборах. У грудні того ж року на виборах глави ХДС перемогла Аннегрет Крамп-Карренбауер – ЗМІ називали її наступницею Меркель і передрікали перемогу на виборах канцлера. Однак в лютому 2020-го Крамп-Карренбауер заявила про рішення піти з поста.

Тим часом відхід Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі. 5% електорату складають "меркелькіндери", які не жили при інших канцлерах. Результати опитувань свідчать, що майже половина громадян країни не знають, за кого голосувати.