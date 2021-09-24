Партия Меркель проиграет выборы? За кого тогда немцы

В немецкий парламент могут пройти даже "друзья Путина" из партии Альтернатива для Германии

Меркель уходит и уходят от ее партии проценты голосов. Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель покидает политику и с ее уходом начались проблемы у ее политической силы – блок Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) пока проигрывает грядущие парламентские выборы, которые состоятся 26 сентября.

Об этом свидетельствуют данные опроса институтов общественного мнения.

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За пару дней до выборов немцы отдают предпочтение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – она претендует на 25-26% голосов.

А вот партия Меркель может оказаться на втором месте. Среди опрошенных немцев ХДС/ХСС поддерживают 21-23%.

"Зеленые" могут рассчитывать на третье место и 15-17%.

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А вот "Альтернатива для Германии", если верить результатам опроса, может набрать 11%, чего тоже будет достаточно для попадания в Бундестаг (преодолевает 5% барьер). Отметим, что некоторые депутаты этой партии неоднократно попадали в скандалы, например, незаконно ездили в оккупированный Крым, выступали за выход ФРГ из ЕС, требовали снятия санкций с России. Эту политсилу еще нередко называют "друзьями Путина".

Парламентские выборы в Германии

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Первая тройка (согласно опросу) претендует на то, чтобы их кандидат в канцлеры занял кресло Меркель. Кандидат от СДПГ – Олаф Шольц, от ХДС/ХСС – Армин Лашет, от "Зеленых" – Анналена Бербок и Роберт Хабек.

Ангела Меркель просидела в кресле канцлера Германии четыре срока – 16 лет, но на будущих выборах она уже не пойдет на переизбрание. Получившая большинство на парламентских выборах партия сможет сформировать кабинет (самостоятельно или в коалиции) и представить нового канцлера.

В 2018 году Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах. В декабре того же года на выборах главы ХДС победила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – СМИ называли ее преемницей Меркель и предрекали победу на выборах канцлера. Однако в феврале 2020-го Крамп-Карренбауэр заявила о решении уйти с поста.

Тем временем уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше. 5% электората составляют "меркелькиндеры", которые не жили при других канцлерах. Результаты опросов свидетельствуют, что почти половина граждан страны не знают, за кого голосовать.