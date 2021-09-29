Новий президент Ізраїлю Ісаак Герцог здійснить перший візит до Києва

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог, який вступив на посаду в липні 2021 року здійснить свій перший державний візит в Україну. Візит відбудеться 5-7 жовтня 2021 року. Він відбувається на запрошення президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомила прес-служба посольства Ізраїлю в Україні.
Програма візиту
Повідомляється, що під час державного візиту в Україну
- Президент Герцог виступить на офіційних заходах, присвячених 80-й річниці трагедії в Бабиному Яру;
- Разом з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром візьме участь у відкритті київського Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру;
- Покладе вінок до Могили Невідомого солдата в Києві;
- Зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигаль;
- Виступить перед депутатами Верховної Радою;
- Зустрінеться з представниками української єврейської громади.
Необхідно говорити
"Необхідно продовжувати говорити про цю жахливу подію та вивчити її уроки. Меморіальний центр Голокосту в Бабиному Яру є важливим місцем для вшанування цієї болючої пам’яті та для заяви, яку ми маємо продовжувати робити разом: ніколи більше. Єдиний спосіб побудувати сьогодення та майбутнє, в якому злочини проти людства не знайдуть підтримки – це вивчити минуле, включаючи Голокост та переслідування єврейського народу, у дусі заповіді "і ви скажете своєму синові та доньці", – заявив президент Ісаак Герцог напередодні свого візиту.
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Пам'ятні заходи
Ми повідомляли, що в Києві в Бабиному Яру встановили нові скульптури, які викликали неоднозначну реакцію жителів міста.
29 вересня президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру і повідомив, що в цей день у всіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений трагедії.
Також нагадаємо, Зеленський нагадав про страшні оголошеннях, в яких євреїв звали на розстріл .