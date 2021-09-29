Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

Збереження пам'яті про Другу світову війну – обов’язок перед майбутніми поколіннями, зазначив президент України

Трагедія Бабиного Яру відбулася в Україні 80 років тому. Фото: колаж "Сьогодні"

Майбутні покоління повинні знати правду про злочини нацизму для того, щоб подібні трагедії в історії людства більше ніколи не повторилися, заявив президент України Володимир Зеленський у 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру.

"Збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Гідне вшанування пам’яті всіх загиблих – наш обов’язок перед минулими поколіннями. І з 2019 року ми робимо все, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився на місце пам’яті. Гідне місце пам’яті сотень тисяч жертв, убитих у 1941-1943 роках", – написав президент у Telegram.

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Президент зазначив, що сьогодні, 29 вересня, у всіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений трагедії.

"Трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися. Ні в Україні. Ні в інших куточках Європи. Ніде в світі. Ніколи знову. Вічна пам'ять всім жертвам Бабиного Яру! Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту! Вічна пам'ять всім жертвам Другої світової війни!" – заявив Зеленський.

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Що відомо про трагедію

Лише за два дні — 29 та 30 вересня 1941-го року — в урочищі Бабин Яр у Києві розстріляли майже 34 тисячі євреїв.

Перший розстріл відбувся 27 вересня 1941 року, коли було розстріляно 752 пацієнта психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка розміщувалась безпосередньо біля Бабиного Яру. Точне місце розстрілу невідомо.

Реклама Передумовою до проведення акції була відверта брехня про участь євреїв у мінуванні та вибухах 24 вересня 1941 року на Хрещатику, внаслідок яких загинули чимало солдатів і офіцерів вермахту.

27-28 вересня на стінах будинків, огорожах і стовпах з’явилися оголошення з текстом українською, російською і німецькою мовами: "Всі євреї міста Києва і його околиць повинні з’явитися в понеділок 29 вересня 1941 року до 8 години ранку на ріг Мельникової і Дегтярівської вулиць (біля кладовища). Взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну тощо. Хто з євреїв не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, буде розстріляний. Хто з громадян проникне в залишені квартири і привласнить собі речі, буде розстріляний".

Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації.

У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру — приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, згідно висновкам спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва.

За даними історика, провідного наукового співробітника Музею історії Києва, відповідального секретаря Громадського комітету для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру Віталія Нахмановича, за весь час німецької окупації у Бабиному Яру були розстріляно 90–100 тисяч людей, з них десь 65–70 тисяч євреїв.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в Бабиному Яру встановили нові скульптури, які викликали неоднозначну реакцію жителів міста.

Також нагадаємо, Зеленський нагадав про страшні оголошення, в яких євреїв звали на розстріл.