Новый президент Израиля Ицхак Герцог совершит первый свой визит в Киев

Ицхак Герцог примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

Президент Израиля примет участие в официальных мероприятиях памяти жертв Бабьего Яра / Коллаж "Сегодня"

Президент Израиля Ицхак Герцог, который вступил на пост в июле 2021 года, совершит свой первый государственный визит в Украину. Визит состоится 5-7 октября 2021 года. Он происходит по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в Украине.

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Программа визита

Сообщается, что во время государственного визита в Украину

Президент Герцог выступит на официальных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру;

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером примет участие в открытии киевского Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру;

Возложит венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве;

Встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем;

Выступит перед депутатами Верховной Радой;

Встретится с представителями украинской еврейской общины.

Необходимо говорить

"Необходимо продолжать говорить об этом ужасном событии и изучить ее уроки. Мемориальный центр Холокоста в Бабьем Яру является важным местом для сохранения этой болезненной памяти и для заявлений, которые мы должны продолжать делать вместе: никогда больше. Единственный способ построить настоящее и будущее, в котором преступления против человечества не найдут поддержки – это изучить прошлое, включая Холокост и преследование еврейского народа, в духе заповеди "и вы скажете своему сыну и дочери". Я приветствую преданность президента Украины войне против антисемитизма", – заявил президент Исаак Герцог накануне своего визита.

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Памятные мероприятия

Мы сообщали, что в Киеве в Бабьем Яру установили новые скульптуры, которые вызвали неоднозначную реакцию жителей города.

29 сентября президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра и сообщил, что в этот день во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный трагедии.

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Также напомним, Зеленский напомнил о жутких объявлениях, в которых евреев звали на расстрел.