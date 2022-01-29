Будуть під захистом: Польща готова прийняти мільйон біженців із України

МВС країни прогнозує "найгірший сценарій"

Польща має бути готовою прийняти наплив українських біженців у разі повномасштабної агресії Росії. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Мацей Вонсік. Polske Radio з посиланням на інтерв'ю заступника міністра телеканалу TV Republika.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, що тікають від смерті, тікають від звірств війни", – сказав Мацей Вонсік.

Найгірший сценарій для Польщі

Мацей Вонсік зазначив, що наплив українських біженців – це найгірший сценарій для Польщі з усіх можливих. За його словами, МВС країни вже вживає заходів: підготовка переходів, медичного обслуговування, проживання та харчування. Заступник міністра навіть спрогнозував кількість можливих біженців – до мільйона осіб.

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"За Женевською конвенцією ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не дистанціюватимемося від цього. Там, де є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури", – сказав заступник міністра.

Головне – без паніки!

Вонсік закликав не піддаватися паніці. На його думку, Олімпіада в Пекіні сприятиме тому, що президент Росії Володимир Путін не піде на загострення ситуації, оскільки для нього важливі відносини з Китаєм.

Польща ставить паркани

Зазначимо, що раніше Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю через спроби нелегальних мігрантів з азіатських країн прорватися на територію Євросоюзу. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використав біженців як "зброю", за допомогою якої можна було б тиснути на ЄС. Висота стіни сягатиме 5,5 метра, а довжина становитиме близько 190 кілометрів.

Росія нагнітає ситуацію

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