Безвіз не скасовується: Штайнмаєр все дізнався

Здивувався! Штайнмаєр відреагував на чутки про скасування безвізу

Президент Німеччини Штайнмаєр розвіяв чутки про те, що візи до ЄС повертаються/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував ранкове повідомлення, що низка країн – членів Європейського Союзу ппорушили питання про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Він назвав новину фейком.

Про це Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду.

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"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (в Кишиневі. – Ред.). Я отримав інформацію з Берліна і Федерального міністерства внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", – заспокоїв жителів України, Молдови і Грузії президент Німеччини.

Причини

Згідно з раніше поширеною нформацією з посиланням на документ ЄС від 27 вересня, про скасування безвізу для України заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії:

кількість прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилася більш ніж на 50%;

Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли із червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов на реадмісію осіб становило 429%.

Франція вказала на проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії.

Бельгія скаржиться на Молдову;

Чехія – на Грузію, Молдову і Україну.

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Історія безвізу

Для українців країни ЄС стали вільними для короткострокових поїздок з 2017 року.

Нещодавно в Євросоюзі набули чинності нові правила перебування на території спільноти. І Будапешт став занадто ревно дотримуватися цих норм, активно штрафуючи українців з біометричними паспортами, які порушили правило безвізового в'їзду на 90 днів.

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Наприкінці минулого року Євросоюз був задоволений реформами в Україні і позбавляти нас безвізу не збирався.