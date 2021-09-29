Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Події

Безвіз не скасовується: Штайнмаєр все дізнався

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 вересня, 19:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Здивувався! Штайнмаєр відреагував на чутки про скасування безвізу
Президент Німеччини Штайнмаєр розвіяв чутки про те, що візи до ЄС повертаються/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"
Президент Німеччини Штайнмаєр розвіяв чутки про те, що візи до ЄС повертаються/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував ранкове повідомлення, що низка країн – членів Європейського Союзу ппорушили питання про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Він назвав новину фейком.

Про це Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду.

Реклама

Читайте також:

"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (в Кишиневі. – Ред.). Я отримав інформацію з Берліна і Федерального міністерства внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", – заспокоїв жителів України, Молдови і Грузії президент Німеччини.

Причини

Згідно з раніше поширеною нформацією з посиланням на документ ЄС від 27 вересня, про скасування безвізу для України заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії:

  • кількість прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилася більш ніж на 50%;
  • Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли із червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов на реадмісію осіб становило 429%.
  • Франція вказала на проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії.
  • Бельгія скаржиться на Молдову;
  • Чехія – на Грузію, Молдову і Україну.
Реклама

Читайте також:

Історія безвізу

Для українців країни ЄС стали вільними для короткострокових поїздок з 2017 року.

Нещодавно в Євросоюзі набули чинності нові правила перебування на території спільноти. І Будапешт став занадто ревно дотримуватися цих норм, активно штрафуючи українців з біометричними паспортами, які порушили правило безвізового в'їзду на 90 днів.

Реклама

Наприкінці минулого року Євросоюз був задоволений реформами в Україні і позбавляти нас безвізу не збирався.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Євро (€)

31.03

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

49 063

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти