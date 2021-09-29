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Безвиз не отменяется: Штайнмайер все узнал

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 сентября, 19:53
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Удивился! Штайнмайер отреагировал на слухи об отмене безвиза
Президент Германии Штайнмайер развеял слухи о том, что визы в ЕС возвращаются/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Президент Германии Штайнмайер развеял слухи о том, что визы в ЕС возвращаются/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг появившееся утром сообщение, что ряд стран – членов Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Он назвал новость фейком.

Об этом Франк-Вальтер Штайнмайер заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

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"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе. – Ред.). Я получил информацию из Берлина и Федерального министерства внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", – успокоил жителей Украины, Молдовы и Грузии президент Германии.

Причины

Согласно ранее распостраненной информации со ссылкой на документ ЕС от 27 сентября, об отмене безвиза для Украины заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии:

  • число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%;
  • Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.
  • Франция указала на проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии.
  • Бельгия жалуется на Молдову;
  • Чехия – на Грузию, Молдову и Украину.
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История безвиза

Для украинцев страны ЕС стали свободными для краткосрочных поездок с 2017 года.

Недавно в Евросоюзе вступили в силу новые правила пребывания на территории сообщества. И Будапешт стал слишком ревностно соблюдать эти нормы, активно штрафуя украинцев с биометрическими паспортами, которые нарушили правило безвизового въезда на 90 дней.

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В конце прошлого года Евросоюз был доволен реформами в Украине и лишать нас безвиза не собирался.

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