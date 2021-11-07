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"Перенесіть зразу на 2034-й рік!" – Яценюк різко розкритикував наміри "слуг" відтермінувати вибори в Раду

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 листопада, 21:55
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Політик переконаний, що після виборів у Верховну Раду в 2023 році політична ситуація в країні кардинально зміниться
Арсеній Яценюк розкритикував плани "Слуги народу" щодо перенесення виборів.
Арсеній Яценюк розкритикував плани "Слуги народу" щодо перенесення виборів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Експрем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк переконаний, що не можна відтерміновувати проведення парламентських виборів в країні. Вони мають відбутися у 2023 році.

Про це він сказав в ефірі програми "Сьогодні.Підсумки з Олегом Панютою".

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"Слуги" тримаються за крісла

На думку політика, депутати від "Слуги народу" намагаються перенести вибори на 2024 рік, щоб втриматися в Раді.

"Парламентські вибори повинні відбутися не в 2024 році, як хоче фракція "Слуги народу". Вони прийшли у владу, спочатку вони боялися влади. Потім так почали придивлятися. Потім кажуть – "ну не так погано". А зараз кажуть – "та ви шо, та ми це крісло нікому не віддамо!". І вони хочуть перенести вибори з 2023 року, тому що це були дострокові парламентські вибори, на 2024-й. Ну так ви вже перенесіть одразу на 2034-й! Ви вже освоїтесь, будете знати, яким чином будете використовувати владу для себе, а не для народу країни", – розлютився Яценюк.

На його думку, основне зараз – щоб у країні збереглась демократія, свобода слова та були прозорі і чесні вибори.

Чому важливо провести вибори в 2023 році?

За словами колишнього прем'єрміністра, якщо парламентські вибори відбудуться в 2023 році, це повинно змінити взагалі парадигму, що відбувається в країні.

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"В країні повинен з'явитися парламент, який не є додатком до Офісу президента. А парламент, який є відображенням волі українського народу", – переконаний Яценюк.

Вибори президента

Що стосується президентських виборів, політик вважає, що це наступний етап дискусій.

"Я чув ідею, що в Україні повинна бути президентська республіка. Я раніше цю ідею чув. Знаєте, хто цю ідею виголошував? Віктор Янукович. Він тоді змінив Конституцію. Я знаю, де зараз Віктор Янукович", – зазначив ексглава уряду.

Яценюк нагадав, що в Україні – парламентсько-президентська республіка. А тому "кожний має займатися своєю справою".

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"Уряд України має бути незалежний від президента. А сьогодні уряд України по статусу як обслуговуючий персонал. Тільки не країни, а Офісу президента", – підсумував колишній прем'єр.

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