Клімкін про скасування безвізу: Це подарунок Кремлю

Колишній глава МЗС України радить не роздмухувати скандал

Незважаючи на нещодавні повідомлення в ЗМІ про можливе розірвання Угоди про безвізовий режим Євросоюзу з Україною, колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін радить не піддаватися паніці. Оскільки безвіз не можуть скасувати моментально. Про це він сказав в коментарі журналістам сайту "Сьогодні":

"Сьогодні ніхто у нас безвіз не забирає, можна заспокоїтися. До речі, є спеціальна процедура, яку ми прописали: якщо почнеться реальна дискусія в Євросоюзі, то ніхто у нас миттєво це не відбере. Тобто, з нічого рішення не приймається"

Клімкін визнає, що диму без вогню не буває і деякі країни ведуть дискусії про порушення законів громадянами України. До того ж, скаржаться на проблеми з верховенством права в нашій країні.

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Але роздування скандалу, на думку Клімкіна, може зіграти на руку країні-агресору.

"І тому я не бачу жодних проблем і приводу для паніки — це тільки на Кремль працювати. І сам факт дискусії в ЄС — це подарунок Кремлю. Але треба говорити з ЄС з технічних питань і, я так розумію, що ми це робимо. Ну а всі ці повідомлення про те, що заберуть безвіз зараз або найближчим часом — це чистий фейк", — заявив колишній глава МЗС України.

Більше думок про те, що буде з безвізовим режимом між Україною та країнами Європейського союзу ми зібрали в розширеному матеріалі "Сьогодні".