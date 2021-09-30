Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🇩🇪 Германия после выборов ⚡ Газовый скандал с Венгрией
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Климкин об отмене безвиза: Это подарок Кремлю

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
30 сентября, 18:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший глава МИД Украины советует не раздувать скандал
Бывший министр иностранных дел Украины называет слухи о безвизе фейком / Коллаж «Сегодня»
Бывший министр иностранных дел Украины называет слухи о безвизе фейком / Коллаж «Сегодня»

Несмотря на недавние сообщения в СМИ о возможном расторжении соглашения о безвизовом режиме Евросоюза с Украиной, бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин советует не поддаваться панике. Поскольку безвиз не могут отменить моментально. Об этом он сказал в комментарии журналистам сайта "Сегодня":

"Сегодня никто у нас безвиз не забирает, можно успокоиться. Кстати, есть специальная процедура, которую мы прописали: если начнется реальная дискуссия в Евросоюзе, то никто у нас мгновенно это не отберет. То есть, из ничего решение не принимается"

Климкин признает, что дыма без огня не бывает и некоторые страны ведут дискуссии о нарушения законов гражданами Украины. Кроме того, жалуются на проблемы с верховенством права в нашей стране.

Реклама

Но раздувание скандала, по словам Климкина, может сыграть на руку стране-агрессору.

"И поэтому я не вижу никаких проблем и повода для паники — это только на Кремль работать. И сам факт дискуссии в ЕС — это подарок Кремлю. Но надо говорить с ЕС по техническим вопросам и, я так понимаю, это мы делаем. Ну а все эти сообщения о том, что заберут безвиз сейчас или в ближайшее время — это чистый фейк ", — заявил бывший глава МИД Украины.

Больше мнений о том, что будет с безвизовым режимом между Украиной и странами Европейского союза мы собрали в расширенном материале "Сегодня".

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

52 954

заболело за неделю в Украине

+36%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять