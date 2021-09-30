Климкин об отмене безвиза: Это подарок Кремлю

Бывший глава МИД Украины советует не раздувать скандал

Бывший министр иностранных дел Украины называет слухи о безвизе фейком / Коллаж «Сегодня»

Несмотря на недавние сообщения в СМИ о возможном расторжении соглашения о безвизовом режиме Евросоюза с Украиной, бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин советует не поддаваться панике. Поскольку безвиз не могут отменить моментально. Об этом он сказал в комментарии журналистам сайта "Сегодня":

"Сегодня никто у нас безвиз не забирает, можно успокоиться. Кстати, есть специальная процедура, которую мы прописали: если начнется реальная дискуссия в Евросоюзе, то никто у нас мгновенно это не отберет. То есть, из ничего решение не принимается"

Климкин признает, что дыма без огня не бывает и некоторые страны ведут дискуссии о нарушения законов гражданами Украины. Кроме того, жалуются на проблемы с верховенством права в нашей стране.

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Но раздувание скандала, по словам Климкина, может сыграть на руку стране-агрессору.

"И поэтому я не вижу никаких проблем и повода для паники — это только на Кремль работать. И сам факт дискуссии в ЕС — это подарок Кремлю. Но надо говорить с ЕС по техническим вопросам и, я так понимаю, это мы делаем. Ну а все эти сообщения о том, что заберут безвиз сейчас или в ближайшее время — это чистый фейк ", — заявил бывший глава МИД Украины.

Больше мнений о том, что будет с безвизовым режимом между Украиной и странами Европейского союза мы собрали в расширенном материале "Сегодня".