Яценюк: Зеленський мав скликати круглий стіл та потиснути руку Порошенку

Колишній прем'єр-міністр України вважає, що Володимир Зеленський діє не як президент

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Володимир Зеленський поводиться як популіст, а не як президент. Але у будь-якому разі він повинен був скликати круглий стіл єдності для об'єднання з опозицією, щоб спільно протистояти російському агресору.

Про це він заявив у програмі "Червона лінія" із Сергієм Висоцьким на Еспресо.TV.

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"Ця подія не була лише символічною, але й мала певний зміст. У результаті цієї події відбулося звернення, і я сподіваюся, що завтра у стінах Верховної Ради буде зачитано, бо там були депутати парламенту. Це було спільне рішення про те, щоб у стінах парламенту зачитати єднальну позицію щодо того, що потрібно робити владі та Україні для того, щоб протистояти російській агресії", – сказав експрем'єр.

На його думку, Зеленський мав через свою посаду скликати круглий стіл національної єдності.

"Так трапилося, так розпорядилася історія та український народ, і Господь Бог, що його обрали президентом України. Він, коли поклав руку на Біблію та давав присягу народу України, був зобов'язаний скликати у цей момент круглий стіл національної єдності, мав запросити опозицію та персонально Петра Порошенка і потиснути руку: "Зараз у нас основна загроза – це російська агресія. Наразі основний виклик – зберегти Україну. Ми далі розбиратимемося з нашими політичними викликами", – додав Яценюк.

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Він вважає, що Зеленський не поводиться як президент.

"Зеленський не готовий бути президентом. З погляду особистості президента. Вже минуло 2,5 роки. Я взагалі таких людей мало зустрічав. Адже у нього є багато якостей. Але людина має вчитися. Це основна якість людини. Вона має вчитися до останнього дня. Ані слуг, ні Зеленського не було. Він замість цього, щоб очолити цей процес, не просто став осторонь, а створив паралельний трек. Зеленський за часів найбільшої загрози для України вчинив так, як не роблять президенти, а як роблять лідери-популісти, шоумени, але не особи, перед якими стоїть історична відповідальність за країну", – підсумував експрем'єр.

22 січня Київський безпековий форум провів круглий стіл національної єдності, на якому учасники запропонували суспільству формат національного надпартійного діалогу для обговорення загроз зовнішньому та внутрішньому становищу України.