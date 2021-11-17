Рінат Ахметов: Я ніколи не просився на зустрічі із Зеленським

Глава держави вже звертався за допомогою до великого бізнесу, коли Україні стало важко

Колаж "Сьогодні"

Бізнесмен, власник "Медіа Групи Україна" Рінат Ахметов заявив, що йому не потрібна зустріч із президентом Володимиром Зеленським для того, щоб допомогти країні у скрутний момент – його Фонд уже 16 років допомагає українцям. Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Журналіст нагадала, що Зеленський вже звертався за допомогою до великого бізнесу, коли розпочалася пандемія, і просив допомоги у боротьбі з коронавірусом.

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"Мій Фонд допомагає людям уже 16 років. Філософія Фонду й моя філософія — не проходити повз чуже лихо й чужий біль сприймати як свій. Тому мене "закликати" до допомоги не потрібно — ми допомагали й допомагатимемо… Щодо зустрічей із президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне — щоб Україна була успішною, а українці — щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з президентом", – сказав Рінат Ахметов.