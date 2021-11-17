Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Рінат Ахметов: Я ніколи не просився на зустрічі із Зеленським

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 листопада, 18:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава держави вже звертався за допомогою до великого бізнесу, коли Україні стало важко
Колаж "Сьогодні"
Колаж "Сьогодні"

Бізнесмен, власник "Медіа Групи Україна" Рінат Ахметов заявив, що йому не потрібна зустріч із президентом Володимиром Зеленським для того, щоб допомогти країні у скрутний момент – його Фонд уже 16 років допомагає українцям. Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Журналіст нагадала, що Зеленський вже звертався за допомогою до великого бізнесу, коли розпочалася пандемія, і просив допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Реклама

"Мій Фонд допомагає людям уже 16 років. Філософія Фонду й моя філософія — не проходити повз чуже лихо й чужий біль сприймати як свій. Тому мене "закликати" до допомоги не потрібно — ми допомагали й допомагатимемо… Щодо зустрічей із президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне — щоб Україна була успішною, а українці — щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з президентом", – сказав Рінат Ахметов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Тисяча Зеленського" – пастка для Банкової? Чому влада відмовилася від роздавання грошей, а потім передумала Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Говорив – усі будуть добре жити, а на ділі…": студенти дали оцінку Зеленському Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

132 645

захворіло за тиждень в Україні

-13%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти