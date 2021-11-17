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Ринат Ахметов: Я никогда не просился на встречи с Зеленским

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 ноября, 18:35
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Глава государства уже обращался за помощью к большому бизнесу, когда Украине стало тяжело
Коллаж "Сегодня"
Коллаж "Сегодня"

Бизнесмен, владелец "Медиа Группы Украина" Ринат Ахметов заявил, что ему не нужна встреча с президентом Владимиром Зеленским для того, чтобы помочь стране в трудный момент – его Фонд уже 16 лет помогает украинцам. Об этом он сказал в интервью НВ.

Журналист напомнила, что Зеленский уже обращался за помощью к большому бизнесу, когда началась пандемия, и просил помощи в борьбе с коронавирусом.

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"Мой фонд помогает людям уже 16 лет. Философия Фонда и моя философия — не проходить мимо чужой беды и чужую боль воспринимать как свою. Поэтому меня "призывать" к помощи не нужно — мы помогали и будем помогать… Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное, чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это гораздо важнее встреч с президентом", – сказал Ринат Ахметов.

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