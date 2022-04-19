Путін поставив свій підпис під вбивставми – Арсеній Яценюк про присвоєння звання бригаді з Бучі

Арсеній Яценюк прокоментував нагородження бригади, яка влаштувала різанину у Бучі

Арсеній Яценюк заявив, що Путін нагородив свою бригаду за вбивства у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Путін особисто дозволив вбивати мирне населення в Україні, і це він підтвердив, коли присвоїв своїм указом звання гвардійської бригаді, яка вчинила військові злочини в Бучі. Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі каналу "Україна 24".

"Це пряме свідчення, що Путін особисто дозволив і дав пряму вказівку вбивати, ґвалтувати мирне населення, запроваджувати тортури на українських територіях", – пояснив Яценюк.

Він наголосив, що бригада, яка знаходилася у окупованій Бучі, вчинила злочини проти людяності. Про ці військові злочини пише вся світова преса, нагадує Яценюк. А Путин водночас відзначає цю бригаду.

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"Коли весь цивілізований світ каже про те, що вони повинні сидіти на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді, Путін підписує указ про те, що це – гвардійська бригада", – підкреслив Арсеній Яценюк.

З точки зору міжнародного права, за його словами, це означає, що Путін своїм підписом підтвердив пряму вказівку вбивати мирне населення на території України і несе відповідальність за це.

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