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Путин поставил свою подпись под убийствами – Арсений Яценюк о присвоении звания бригаде из Бучи

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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19 апреля, 13:11
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Арсений Яценюк прокомментировал награждение бригады, которая устроила резню в Буче
Арсений Яценюк заявил, что Путин наградил свою бригаду за убийства в Буче
Арсений Яценюк заявил, что Путин наградил свою бригаду за убийства в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Путин лично разрешил убивать мирное население в Украине, и он это подтвердил, когда присвоил своим указом звание гвардейской бригаде, совершившей военные преступления в Буче. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире канала "Украина 24".

"Это прямое свидетельство, что Путин лично разрешил и дал прямое указание убивать, насиловать мирное население, вводить пытки на украинских территориях", – объяснил Яценюк.

Он подчеркнул, что находившаяся в оккупированной Буче бригада совершила преступления против человечности. Об этих военных преступлениях пишет вся мировая пресса, напоминает Яценюк. А Путин вместе с тем награждает эту бригаду.

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"Когда весь цивилизованный мир говорит о том, что они должны сидеть на скамье подсудимых в Международном уголовном суде, Путин подписывает указ о том, что это гвардейская бригада", – подчеркнул Арсений Яценюк.

С точки зрения международного права, по его словам, это означает, что Путин своей подписью подтвердил прямое указание убивать мирное население на территории Украины и несет ответственность за это.

Прокурор Международного уголовного суда берет этот указ за подписью Путина и говорит: "Путин лично санкционировал убийства и преступления против человечности и военные преступления в Украине. Вот есть указ, вот его подпись – Путин несет ответственность, мы предъявляем обвинение Путину". Так это построено.

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