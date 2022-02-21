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Партія Гройсмана проходить до Ради, а "слуги" падають – новий рейтинг

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 лютого, 15:24
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Дослідження проводилося 11-16 лютого 2022 року
/ Фото: Колаж: Сьогодні

"Європейська солідарність" лідирує в рейтингу політичних сил, "Слуга народу" втрачає позиції, а ось партія Володимира Гройсмана підросла і навіть могла б зараз пройти до Верховної Ради. Про це свідчать дані опитування Socis.

Які цифри

У разі виборів до Верховної Ради "Європейська солідарність" отримала б 23,2% голосів серед опитаних, які вже визначились із вибором.

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На другому місці розташувалася "Слуга народу" (яка тривалий час утримувала перше місце). Під час виборів до Верховної Ради партія отримала б 16,2%. На третьому – партія "ОПЗЖ" – 10,7%.

Також 5-відсотковий бар'єр у парламент зараз долають такі партії:

  • "Батьківщина" – 10%;
  • "Розумна політика" – 8,5%;
  • "Сила та честь" – 7,1%;
  • "Наші" – 6,3%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%.

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Нижче на діаграмі видно, як рейтинг "Слуги народу" знижується вже давно:

Термін проведення дослідження: 11-16 лютого 2022 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

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Опитування не проводилося в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом було опитано 2000 респондентів.

Нагадаємо, 16 лютого був опубліковано всеукраїнський рейтинг Київського міжнародного інституту соціології, згідно з результатами якого політсила "ОПЗЖ" має підтримку 10,1%.

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Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
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