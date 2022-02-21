Партія Гройсмана проходить до Ради, а "слуги" падають – новий рейтинг

"Європейська солідарність" лідирує в рейтингу політичних сил, "Слуга народу" втрачає позиції, а ось партія Володимира Гройсмана підросла і навіть могла б зараз пройти до Верховної Ради. Про це свідчать дані опитування Socis.
Які цифри
У разі виборів до Верховної Ради "Європейська солідарність" отримала б 23,2% голосів серед опитаних, які вже визначились із вибором.
На другому місці розташувалася "Слуга народу" (яка тривалий час утримувала перше місце). Під час виборів до Верховної Ради партія отримала б 16,2%. На третьому – партія "ОПЗЖ" – 10,7%.
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Також 5-відсотковий бар'єр у парламент зараз долають такі партії:
- "Батьківщина" – 10%;
- "Розумна політика" – 8,5%;
- "Сила та честь" – 7,1%;
- "Наші" – 6,3%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%.
Нижче на діаграмі видно, як рейтинг "Слуги народу" знижується вже давно:
Термін проведення дослідження: 11-16 лютого 2022 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.
Опитування не проводилося в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом було опитано 2000 респондентів.
Нагадаємо, 16 лютого був опубліковано всеукраїнський рейтинг Київського міжнародного інституту соціології, згідно з результатами якого політсила "ОПЗЖ" має підтримку 10,1%.