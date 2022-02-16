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Розрив між Порошенком та Зеленським скоротився: президентські рейтинги у лютому

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 лютого, 20:03
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Українці відповіли, за кого проголосували б на виборах президента
Петро Порошенко, Володимир Зеленський
Петро Порошенко, Володимир Зеленський / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На виборах президента України в першому турі зараз лідирував би чинний глава держави Володимир Зеленський – про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Опитування проводилось з 5 по 13 лютого.

За Зеленського проголосували б 19,1% серед усіх респондентів та 25,1% серед тих, хто вже визначився з вибором. На другому місці – Петро Порошенко. За нього висловилися 16,6% серед усіх респондентів і 21,8% серед тих, хто визначився з вибором.

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Хто ще у списку

До трійки лідерів також входить Юлія Тимошенко – її готові підтримати 8,9% серед усіх респондентів і 11,8% із тих, хто визначився.

Далі в рейтингу йдуть Юрій Бойко (6,3% та 8,3%), Дмитро Разумков (5,5% та 7,2%), Євген Мураєв (4,9% та 6,5%), Ігор Смешко (4,6% та 6,1%), Володимир Гройсман (3,6% та 4,8%), Олег Ляшко (3% та 3,9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У КМІС зазначають, що у порівнянні з груднем 2021 року рейтинг зріс на значну цифру, більше за статистичну похибку, тільки у Бойка. Також скоротився розрив між Зеленським та Порошенком – з 7,4% у грудні до 3,3% зараз.

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Які партії підтримують українці

Згідно з результатами опитування КМІС про те, які партії готові підтримати українці під час виборів, лідирує партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" – її готові зараз підтримати на виборах 15,5% серед усіх респондентів та 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці провладна "Слуга народу", за яку проголосували б 11,1% серед усіх респондентів та 16,4% серед тих, хто визначився з вибором.

Політсила ОПЗЖ має підтримку 10,1%. Це на 3,3 відсотка більше, ніж у партії скандальних Віктора Медведчука, Іллі Ківи та Вадима Рабиновича на початку грудня 2021 року (6,8%).

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Опитування КМІС, 5 - 13 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураєв Мураєв
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
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