"Я не сонце, Галя": Разумков та Третьякова посперечалися в Раді (відео)

Колишній спікер намагався пояснити "слузі народу" тонкощі ухвалення держбюджету – вийшла милота дня

Разумков емоційно обговорив зі "слугою народу" Третьяковою внесення поправок до бюджету 2022 року. Фото: колаж "Сьогодні"

У залі Верховної Ради Дмитро Разумков обговорював із нардепом Галиною Третьяковою зміну до бюджету 2022 року, під час їхнього діалогу Третьякова назвала ексспікера парламенту сонцем.

Цей момент потрапив на відео Олексія Гончаренка, який опублікував його у Telegram.

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Третьякова сказала Разумкову: "Сонце, я тебе поважаю". На що він відповів: "Я не сонце, по-перше. По-друге, Галю, це автор, це все, читай матчасть".

Зазначимо, Третьяковій не сподобалося, що її виправлення обговорюватиме хтось інший.

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Що буде у державному бюджеті 2022?

2 грудня Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. За проголосували 268 депутатів.

Доходи держбюджету за законопроектом №6000 становитимуть 1,322 трлн грн , а витрати – 1,498 трлн грн . Це означає, що цього разу дефіцит становитиме 189 млрд грн , тобто 3,5% ВВП.

, а витрати – . Це означає, що цього разу дефіцит становитиме , тобто 3,5% ВВП. Документом передбачається прогноз номінального ВВП на рівні 5,369 трлн, а зростання реального валового внутрішнього продукту має становити 3,8%.

Середньорічний курс долара в цьому бюджеті становить 28,6 грн і 28,7 грн наприкінці року, а інфляція очікується на рівні 6,2%.

наприкінці року, а інфляція очікується на рівні 6,2%. Також до бюджету закладено невелике підвищення мінімальної зарплати, з жовтня вона зросте до 6700 грн.

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