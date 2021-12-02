Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

"Я не солнце, Галя": Разумков и Третьякова поспорили в Раде (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
2 декабря, 16:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший спикер пытался объяснить "слуге народа" тонкости принятия госбюджета – получилась милота дня
Разумков эмоционально обсудил со "слугой народа" Третьяковой внесение правок в бюджет 2022 года. Фото: коллаж "Сегодня"
Разумков эмоционально обсудил со "слугой народа" Третьяковой внесение правок в бюджет 2022 года. Фото: коллаж "Сегодня"

В зале Верховной Рады Дмитрий Разумков обсуждал с нардепом Галиной Третьяковой изменение в бюджет 2022 года, во время их диалога Третьякова назвала экс-спикера парламента солнцем.

Этот момент попал на видео Алексея Гончаренко, который опубликовал его в Telegram.

Реклама

Третьякова сказала Разумкову: "Солнце, я тебя уважаю". На что он ответил: "Я не солнце, во-первых. Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть".

Отметим, Третьяковой не понравилось, что ее правку будет обсуждать кто-то другой.

Реклама

Что будет в государственном бюджете 2022?

2 декабря Рада приняла госбюджет на 2022 год. За проголосовали 268 депутатов.

  • Доходы госбюджета по законопроекту №6000 составят 1,322 трлн грн, а расходы – 1,498 трлн грн. Это означает, что на этот раз дефицит составит 189 млрд грн, то есть 3,5% ВВП.
  • Документом предусматривается прогноз номинального ВВП на уровне 5,369 трлн, а рост реального валового внутреннего продукта должен составить 3,8%.
  • Среднегодовой курс доллара в этом бюджете составляет 28,6 грн і 28,7 грн в конце года, а инфляция ожидается на уровне 6,2%.
  • Также в бюджет заложено небольшое повышение минимальной зарплаты, с октября она вырастет до 6700 грн.

Также ранее мы писали, все, что нужно знать о госбюджете-2022.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Встреча с Путиным, новое решение по Донбассу и крах "Слуги народа" – что ждать Украине в декабре Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко О чем молчал Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде – пять вопросов Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

2 декабря 1991. Первой страной Европы, которая признала Украину как независимое, самостоятельное государство и решила установить с ней полные дипломатические отношения, стала Республика Польша

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

79 468

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять