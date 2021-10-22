Добкін назвав мерзотою автора гімну Євромайдану

Ексдепутат Верховної Ради і кандидат в мери Харкова Михайло Добкін різко висловився на адресу соліста білоруської рок-групи "Ляпіс-98" Сергія Міхалка після того, як той прямо на концерті вдарив одного з глядачів.
Про це він написав у Telegram.
"Чому нормальних артистів до України не пускають, а мразь Міхалок спокійно приїжджає, отримує дозвіл на проживання, виступає і при цьому безкарно б'є і принижує глядачів? Питання риторичне", – написав він.
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Чим "відзначився" Міхалок?
Концерт білоруського колективу в центрі Полтави закінчилася скандально. Сергій Міхалок прямо під час виступу посварився з одним з глядачів. Артистові не сподобалося, що шанувальник з гітарою вийшов на сцену.
Все починалося зі словесної перепалки – співак почав вимагати у нього показати вхідний квиток, після чого вдарив його головою в обличчя і той впав. Але і на цьому не закінчилося. Деякі глядачі почали проганяти артиста зі сцени, а Міхалок хотів розібратися і з ними – спробував спуститися до них до зали і продовжити "розмову", але його зупинили.
На концерт викликали поліцію з надією, що потерпілий чоловік напише заяву на Міхалка. Читайте більше про те, як відреагували правоохоронці.
Чим запам'ятався українцям Міхалок
- 2014 року "Ляпіс" записали кліп "Воїни світла" про події на Майдані і героїчний подвиг українців. В Україні пісню вважають одним з гімнів революції. Вона стала надзвичайно популярною, коли на неї наклали відеоряд з кадрів подій на Майдані.
- У серпні 2020-го Міхалок разом із Зеленським відвідав у військовому госпіталі поранених військових. Артист прямо там заспівав для них відомий хіт.