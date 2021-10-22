Добкин назвал мразью автора гимна Евромайдана

Белорусский певец отметился не только известной песней про Майдан – теперь в Полтаве его ненавидят

Добкин резко "прошелся" по Михалку. Коллаж "Сегодня"

Экс-депутат Верховной Рады и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин резко высказался в адрес солиста белорусской рок-группы "Ляпис-98" Сергея Михалка после того, как тот прямо на концерте ударил одного из зрителей.

Об этом он написал в Telegram.

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"Почему нормальных артистов в Украину не пускают, а мразь Михалок спокойно приезжает, получает вид на жительство, выступает и при этом безнаказанно бьет и унижает зрителей? Вопрос риторический", – написал он.

Чем "отличился" Михалок?

Концерт белорусского коллектива в центре Полтавы закончился скандально. Сергей Михалок прямо во время выступления поскандалил с одним из зрителей. Артисту не понравилось, что поклонник с гитарой вышел на сцену.

Все начиналось со словесной перепалки – певец начал требовать у него показать входной билет, после чего ударил его головой в лицо и тот упал. Но и на этом не закончилось. Некоторые зрители начали прогонять артиста со сцены, а Михалок хотел разобраться и с ними – попытался спуститься к ним в зал и продолжить "разговор", но его остановили.

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На концерт вызвали полицию с надеждой, что пострадавший мужчина напишет заявление на Михалка. Читайте больше о том, как отреагировали правоохранители.

Чем запомнился украинцам Михалок