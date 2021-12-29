Зеленському зателефонували із Білого дому: що пообіцяв Блінкен

Блінкен запевнив, що США залишаються з Україною / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський отримав можливість озвучити позицію нашої країни щодо ключових питань перед новими переговорами лідера США Джозефа Байдена із російським колегою Володимиром Путіним. 29 грудня Зеленський переговорив телефоном із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

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Що відомо

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією", — йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Трохи більше повідомив Ентоні Блінкен на своєму телеграм-каналі.

"У своїй розмові із президентом України @ZelenskyyUa підтвердив повну підтримку України з боку США. І далі тісно консультуватимемося з Україною, NATO, союзниками та партнерами в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої агресії Росії", — написав держсекретар США.

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