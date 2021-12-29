Зеленскому позвонили из Белого дома: что пообещал Блинкен

Блинкен заверил, что США остаются с Украиной / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский получил возможность озвучить позицию нашей страны по ключевым вопросам перед новыми переговорами лидера США Джозефа Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. 29 декабря Зеленский переговорил по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Что известно

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией", — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Чуть больше сообщил Энтони Блинкен на своем телеграм-канале.

"В своем разговоре с президентом Украины @ZelenskyyUa подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Будем и дальше тесно консультироваться с Украиной, NATO, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России", — написал госсекретарь США.

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