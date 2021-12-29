Зеленскому позвонили из Белого дома: что пообещал Блинкен

Блинкен заверил, что США остаются с Украиной / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский получил возможность озвучить позицию нашей страны по ключевым вопросам перед новыми переговорами лидера США Джозефа Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. 29 декабря Зеленский переговорил по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Что известно
"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией", — говорится в сообщении Госдепартамента США.
Чуть больше сообщил Энтони Блинкен на своем телеграм-канале.
"В своем разговоре с президентом Украины @ZelenskyyUa подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Будем и дальше тесно консультироваться с Украиной, NATO, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России", — написал госсекретарь США.
Ситуация
- Одновременно Госдепартамент США и пресс-секретарь президента России сообщили о том, что 30 декабря состоится телефонный разговор между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.
- Несколькими часами ранее 29 декабря, стало известно, что Путин договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о проведении новых совместных военных учений в начале 2022 года.
- По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин сейчас работает над тем, чтобы разделить Украину минимум на три части.
- Предыдущий разговор Байдена с Путиным состоялся 7 декабря.
- После этих переговоров в стенах Кремля родилось соглашение, которое обязывает НАТО не принимать Украину, Грузию и Молдову, а также не размещать вооружение на территории стран, которые стали членами Альянса после 1992 года.