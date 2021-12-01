Зеленський заплатить за шкоду – Бутусов сказав, куди витратить гроші президента

У Бутусова все готово до запуску гучного процесу / Колаж "Сьогодні"

Головний редактор інформаційного порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов, у якого 26 листопада відбулася перепалка з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що позов проти лідера країни готовий, це буде показова справа та визначено суму моральної шкоди.

Про це Юрій Бутусов заявив у Києві зі сцени на Майдані під час акції "Захисти Україну – зупини переворот".

Реклама

Заява

"Президент мені кинув, що через мене загинули люди. Я офіційно стверджую, що це абсолютна ганебна брехня. І я зараз робитиму дуже важливу справу, яка покаже, чи існує в Україні правосуддя чи ні. Я найближчими днями подаю позов проти пана Зеленського, якого мені важко називати Верховним головнокомандувачем. Це буде позов, який журналіст виграє у президента. За українським законодавством, ви знаєте, брехун, визнаний судом, має відповісти за свою брехню та офіційно вибачитися на тому ж місці, де й збрехав. Було вже визначено моральні збитки, президент Зеленський виплатить ці гроші і ці гроші підуть на допомогу воїнам на фронті ", – заявив Бутусов зі сцени на Майдані.

Журналіст роз'яснив, що його обурило.

"Головне, що мене сильно обурило – президент мені кинув у вічі, що я першим виклав відео удару "Байрактара" по російських бойовиках 26 жовтня. Начебто було зовсім не погоджено і саме через те, що я виклав відео, загинули українські воїни. Не було слів, чесно кажучи, це чути. Це просто важкі емоції, коли тобі у прямому ефірі глава держави кидає такі звинувачення. Проте знаєте, кожен може перевірити інформацію і побачите, хто перший виклав цю інформацію. Це був не я, я навіть був не другим і не третім, хто це розмістив", – сказав Юрій Бутусов.

Реклама

Ситуація