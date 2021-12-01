Замість "держперевороту". До Зеленського йдуть із протестом – ОПУ оточили силовики

Сьогодні на Банковій знову буде спекотно – не виключені зіткнення протестувальників з поліцією

Сьогодні ввечері під Офісом президента буде гамірно. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні на Майдані пройде віче під назвою "Захист Україну – зупини переворот", у якому візьмуть участь активісти з громадських організацій "Демократична сокира", Національний корпус. Згодом активісти планують йти до Офісу президента.

Як готуються на Банковій

Станом на 16:00 біля Офісу президента повним ходом підготовка до вечірніх протестів.

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Наш кореспондент нарахував 10 автобусів із поліцією.

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На Банковій майже самі силовики. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Біля ОПУ вже є пожежники та швидка, мабуть, готуються до найгіршого сценарію.

Готуються гасити пожежу та приймати постраждалих. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Що готують активісти?

На сторінці заходу у Facebook вказано, що віче розпочнеться о 19:00 на Майдані. Головні питання до влади – скандал із "вагнергейтом". Учасники акції вимагають притягти до відповідальності причетних до зриву спецоперації. Також активісти хочуть звернути увагу влади на російську загрозу на тлі стягування військ агресора поблизу України.

"Це мирна, законна акція. Ми розуміємо ризики та закликаємо всіх бути відповідальними… Ми працюємо над загальним планом дій та різними варіантами розгортання протесту. Віче – лише початок. Вимоги акції будуть оголошені сьогодні, після завершення консультацій із патріотичними силами", – йдеться у повідомленні.

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У Нацкорпусі заявили, що вимагатимуть від Офісу президента звільнити зі своїх посад Андрія Єрмака, Руслана Демченка та Олега Татарова. Після віча на Майдані вони планують вирушити на Банкову.

Співзасновник партії "Демократична сокира", один з організаторів акції Юрій Гудименко в інтерв'ю Головкому запевнив, що акція буде мирною, на ній "не буде крові та жодних провокацій з нашого боку".

Сьогодні вже протестували у центрі Києва