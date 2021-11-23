Зеленський виступить із щорічним зверненням: дата, місце та про що говоритиме

Зеленський виступить у Раді 1 грудня. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступить у Верховній Раді перед нардепами. Він говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище нашої держави.
Відповідне звернення президент направив голові парламенту Руслану Стефанчуку.
Фото: Ярослав Железняк
Згідно з Конституцією України, президент щороку звертається до Верховної Ради із посланням.
Можливо, президент Володимир Зеленський торкнеться у своєму посланні загрози повномасштабного вторгнення Росії, про яку активно говорять не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема у США.
Загроза вторгнення РФ
- Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України. За словами глави розвідки, така атака, ймовірно, буде включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова до вторгнення Росії – окрім армії, вже є 200 тисяч осіб резерву у територіальній обороні, яка допоможе дати відсіч агресору.
- Крім того, Україна не залишиться без підтримки міжнародних партнерів. Адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки. Про це стало відомо CNN із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.