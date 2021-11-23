Зеленський виступить із щорічним зверненням: дата, місце та про що говоритиме

Зеленський виступить у Раді 1 грудня. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступить у Верховній Раді перед нардепами. Він говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище нашої держави.

Відповідне звернення президент направив голові парламенту Руслану Стефанчуку.

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Фото: Ярослав Железняк

Згідно з Конституцією України, президент щороку звертається до Верховної Ради із посланням.

Можливо, президент Володимир Зеленський торкнеться у своєму посланні загрози повномасштабного вторгнення Росії, про яку активно говорять не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема у США.

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Загроза вторгнення РФ