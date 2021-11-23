Зеленский выступит с ежегодным обращением: дата, место и о чем будет говорить

Зеленский выступит в Раде 1 декабря. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в Верховной Раде перед нардепами. Он будет говорить о внутреннем и внешнем положении нашего государства.
Соответствующее обращение президент направил главе парламента Руслану Стефанчуку.
Фото: Ярослав Железняк
Согласно Конституции Украины, президент ежегодно обращается к Верховной Раде с посланием.
Возможно, президент Владимир Зеленский затронет в своем послании угрозу полномасштабного вторжения России, о котором активно говорят не только в Украине, но и за рубежом, в частности в США.
Угроза вторжения РФ
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины. По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к вторжению России – помимо армии, уже есть 200 тысяч человек резерва в территориальной обороне, которая поможет дать отпор агрессору.
- Кроме того, Украина не останется без поддержки международных партнеров. Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы. Об этом стало известно CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.