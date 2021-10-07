Зеленський звільнив Стефанчука з однієї посади в Раді

Стефанчук більше не представник президента в Раді. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у Верховній Раді. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

"Увільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді", – йдеться в указі президента.

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Чому Зеленський звільнив Стефанчука

Сьогодні Верховна Рада спробує звільнити спікера парламенту Дмитра Разумкова. Якщо це вдасться, а це швидше за все і станеться, то "Слуга народу" висуває головним кандидатом на цю посаду саме Стефанчука.

Читайте також в нашій статті, чому Стефанчука "сватають" в крісло спікера і чи є інші варіанти.

А що з відставкою Разумкова?

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