Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині – що відповіли у Кремлі

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У Туреччині може відбутися зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з українським лідером щодо організації зустрічі. Про це повідомляє турецьке видання CNN Turk .

За словами Ердогана, Анкара вже отримала позитивний відгук на запрошення Путіна після візиту до Китаю. Наразі встановлюється дата.

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"Захід досі нічого не зробив для вирішення зняття напруги між РФ та Україною. Я надаю великого значення зустрічі з Володимиром Путіним з цього питання, бо на зустрічі з президентом України я побачив, що ми вже маємо домовленість з цих питань. Нині у Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання", – сказав він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський на зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом заявляв, що для нього " немає значення місце" переговорів із Росією.

Що відповіли у Путіна

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не відкидає жодних переговорних форматів, зокрема й зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині, однак жодних домовленостей щодо цього немає.

"Дуже важко говорити про зустрічі на найвищому рівні. Вони мають бути підготовлені. Поки що з підготовкою ми кульгаємо", – сказав він.

Також він зазначив, що Володимир Путін готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Але для цього йому потрібне розуміння, що буде в результаті зустрічі.

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