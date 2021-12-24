Зеленський та Путін зідзвоняться до Нового року? ЗМІ дізналися теми розмови

Зеленський налаштований на діалог із Путіним для врегулювання ситуації на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Проведення телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленскьим та президентом РФ Володимиром Путінм може відбутися до кінця цього року. Про це свідчить план 10 кроків по Донбасу, який з'явився у розпорядженні Комерсанта.

В одному з пунктів плану йдеться, шо український лідер планує підняти такі теми під час розмови:

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підтримку повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;

заяви двох президентів після їхньої телефонної розмови про деескалацію навколо кордонів України;

сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;

визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.

Після проведення телефонної розмови планується почати підготовку та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі президента України та РФ, а також організувати саму зустріч.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

На прес-конференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив , що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним

Переговори Україна – Росія