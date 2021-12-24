Зеленский и Путин созвонятся до Нового года? СМИ узнали темы разговора

Зеленский настроен на диалог с Путиным для урегулирования ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Проведение телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленскими президентом РФ Владимиром Путиным должно состояться до конца этого года. Об этом свидетельствует план 10 шагов по Донбассу, который появился в распоряжении Коммерсанта.

В одном из пунктов плана говорится, что украинский лидер планирует поднять такие темы во время разговора:

Реклама

поддержка возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

содействие проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

определение уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

После проведения телефонного разговора планируется начать подготовку и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и РФ, а также организовать саму встречу.

Зеленский готов к встрече с Путиным

На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Переговоры Украина – Россия