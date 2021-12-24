Зеленский и Путин созвонятся до Нового года? СМИ узнали темы разговора

Зеленский настроен на диалог с Путиным для урегулирования ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня
Проведение телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленскими президентом РФ Владимиром Путиным должно состояться до конца этого года. Об этом свидетельствует план 10 шагов по Донбассу, который появился в распоряжении Коммерсанта.
В одном из пунктов плана говорится, что украинский лидер планирует поднять такие темы во время разговора:
- поддержка возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
- заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
- содействие проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
- определение уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
После проведения телефонного разговора планируется начать подготовку и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и РФ, а также организовать саму встречу.
Зеленский готов к встрече с Путиным
На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.
Переговоры Украина – Россия
- 1 декабря во время ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе. В свою очередь у Путина озвучили Зеленскому условие.
- Лидер Украины говорил, что рассчитывает на возвращение оккупированного Крыма. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что такая риторика Киева не приближает прямые переговоры двух стран.
- Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.
- При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал главную цель вызова Путина на переговоры. Он считает, что таким образом указывают на то, что Россия сторона конфликта.
- 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с президентом Украины. Песков отметил, что сейчас российско-украинские контакты поддерживаются на уровне представителей, в том числе со стороны России — Дмитрием Козаком, замглавы администрации президента.