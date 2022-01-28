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Зеленський дасть інтерв'ю іноземним ЗМІ – де дивитись

Марія Дмитренко
28 січня, 15:49
Спілкування із журналістами відбудеться сьогодні, 28 січня

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 січня, дасть велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ. Зустріч розпочнеться орієнтовно о 17:15.

Трансляцію можна буде подивитися тут:

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